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Стало известно о новой схеме телефонных мошенников

В прокуратуре Москвы предупредили о мошенниках, представляющихся медработниками

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Depositphotos

Телефонные мошенники начали представляться сотрудниками единой медицинской системы. Об этом заявили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Отмечается, что аферисты начали представляться якобы сотрудниками единой медицинской системы и под предлогом изменения данных о пациенте в системе уговаривают установить программы и похищают денежные средства.

В ведомстве уточнили, что уже зафиксированы два случая обмана подобным образом.

В прокуратуре столицы предупредили, что не нужно переходить по сомнительным ссылкам, открывать их и устанавливать какие-либо программы и приложения по просьбе звонящих, кем бы они ни представлялись.

15 августа заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что чаще всего мошенники при звонке россиянам используют следующие слова и фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС/данные карты/паспорта/СНИЛС».

Исследование, проведенное сервисом «Работа.ру», до этого показало, что почти четверть россиян (24%) ежедневно беспокоят телефонные мошенники. 37% опрошенных злоумышленники звонят раз в неделю, 24% — несколько раз в месяц, 10% — несколько раз в год.

Ранее юрист рассказал, как распознать мошенников.

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