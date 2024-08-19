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Врач назвала пять полезных свойств яблока

Диетолог Писарева заявила, что яблоки помогают предотвращать рак

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Ingram Images/Global Look Press

Регулярное употребление яблок не только помогает работе кишечника, но и играет роль в профилактике онкологических заболеваний. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-диетолог Ирина Писарева.

«В яблоках содержится большое количество витаминов, таких как С, А, витамины группы В, а также минералы. За счет большого содержания клетчатки, пектина оно нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Фрукт спасает от железодефицита, потому что в плодах содержится достаточно большое количество железа. Яблоко повышает уровень иммунитета, способствует снижению уровня холестерина в крови», — отметила Писарева.

Врач также напомнила, что яблоки – низкокалорийный продукт, поэтому зачастую они присутствуют в рационе людей, которые следят за своим весом и хотят снизить его.

«Яблоки также обладают антиоксидантными свойствами, за счет этого их употребление играет роль в профилактике онкологических заболеваний. Недавние исследования подтвердили, что этот фрукт может предотвратить рак пищевода, легких, молочной железы, толстой кишки, простаты», — добавила Писарева.

19 августа в России отмечается праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас. В этот день в храмах проводятся праздничные литургии, а также по традиции освящаются плоды нового урожая.

Ранее россиян предупредили о подорожании напитков из яблок.

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