В Стерлитамаке ликвидировали открытое горение на газопроводе

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на газопроводе в городе Стерлитамаке в Башкортостане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«В Стерлитамаке пожарные <...> ликвидировали открытое горение», — говорится в заявлении.

19 августа на газопроводе на территории Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкортостане произошел взрыв. Причиной послужила утечка газа, которая случилась в результате обследования магистрали.

В министерстве здравоохранения региона заявили, что из-за ЧП пострадали три человека. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии. По информации ведомства, всех раненых доставили в отделение реанимации городской больницы №1 в Стерлитамаке.

Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. В настоящее время сотрудники профильных служб осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» подробности о взрыве на газопроводе в Стерлитамаке.