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«Бояться некогда было»: очевидец рассказал о взрыве на газопроводе в Башкирии

Житель Стерлитамака рассказал, что из-за взрыва на газопроводе затряслась земля

Взрыв произошел на газопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке. Как рассказал «Газете.Ru» очевидец инцидента Алексей, от взрывной волны затряслась земля, из-за утечки газа в воздухе был едкий запах.

«Огонь весь пролет накрыл. Земля затряслась от взрывной волны. До нас 100 метров не достало, бояться некогда было. Мы оба целы, до нас волна не дошла. Произошла утечка карбида, хлора, газа или все вперемешку, [был] едкий запах», — сказал он.

19 августа взрыв произошел на трубопроводе нефтехимического завода в городе Стерлитамак в Башкортостане. Пострадали три человека, их забрали в больницу. Позже в МЧС сообщили, что пожар на газопроводе был локализован.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на предприятии, повлекшего травмирование людей.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших при взрыве трубопровода в Стерлитамаке.

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