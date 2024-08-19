Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидцы сообщили о взрыве в частном доме в Москве

Жители Южного Бутово сообщили о взрыве в одном из частных домов

close
100%
Pexels

В частном доме в районе Москвы Южное Бутово произошел взрыв. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на очевидцев.

Согласно изначальным данным, причиной инцидента стала детонация газа в момент распиливания трубы. Сообщалось, что одного человека после случившегося доставили в больницу.

Позднее портал выяснил, что очевидцы, рассказавшие о взрыве приняли за него обычный технологический процесс, который происходит при подключений газа. В результате никто не пострадал.

До этого сообщалось об инциденте, который произошел на заправке в Краснодарском крае. Водитель «ВАЗ 2107» поставил автомобиль заправляться метаном и ушел оплачивать. Когда он вернулся к машине произошел мощный взрыв, в результате которого обрушилась бетонная плита. Она упала прямо на автомобиль, раздавив его. Мужчина чудом выжил. По словам очевидцев, он пострадал «незначительно».

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело из-за взрыва на газопроводе в Башкирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами