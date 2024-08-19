Очевидцы сообщили о взрыве в частном доме в Москве

В частном доме в районе Москвы Южное Бутово произошел взрыв. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на очевидцев.

Согласно изначальным данным, причиной инцидента стала детонация газа в момент распиливания трубы. Сообщалось, что одного человека после случившегося доставили в больницу.

Позднее портал выяснил, что очевидцы, рассказавшие о взрыве приняли за него обычный технологический процесс, который происходит при подключений газа. В результате никто не пострадал.

До этого сообщалось об инциденте, который произошел на заправке в Краснодарском крае. Водитель «ВАЗ 2107» поставил автомобиль заправляться метаном и ушел оплачивать. Когда он вернулся к машине произошел мощный взрыв, в результате которого обрушилась бетонная плита. Она упала прямо на автомобиль, раздавив его. Мужчина чудом выжил. По словам очевидцев, он пострадал «незначительно».

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело из-за взрыва на газопроводе в Башкирии.