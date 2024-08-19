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Воронежская пенсионерка отбилась от насильника ударом в пах

Житель Воронежа пытался изнасиловать пенсионерку и получил отпор

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Воронеже огласили приговор в отношении местного жителя, который ворвался в дом к пенсионерке и попытался изнасиловать ее, женщина отбилась от злоумышленника, ударив его в пах. Об этом сообщает пресс-служба Кантемировского районного суда.

Как удалось установить и доказать следствию, в апреле 2024 года 32-летний мужчина проходил мимо дома потерпевшей, он пробрался в помещение и набросился на находившуюся в комнате женщину.

Мужчина повалил пенсионерку на кровать и попытался изнасиловать, но получил отпор. Пожилая женщина ударила его ногой в пах, злоумышленник скрылся с места нападения. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, личность насильника удалось быстро установить, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Подмосковье женщина отбилась от напавшего на нее насильника. Местная жительница вышла на утреннюю пробежку возле лесополосы, когда на нее неожиданно набросился незнакомый мужчина. Он схватил россиянку и потащил в лес, попытался ее раздеть и изнасиловать. Женщина ударила злоумышленника ногой в пах и вырвалась.

Ранее мигрант пытался изнасиловать спящую россиянку на базе отдыха в Приморье.

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