Врач объяснил, как помочь человеку с инсультом

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» объяснил, как помочь человеку, у которого появились признаки инсульта. В первую очередь, по его словам, пострадавшего необходимо уложить на скамейку или на тротуар, и вызвать неотложную помощь.

Если пациент в сознании, специалист посоветовал дать ему успокоиться и уточнить, есть ли у него с собой препараты, которые он может выпить, чтобы прийти в себя. Возможно, у него не инсульт, а к примеру, диабет и пора принимать инсулин, продолжил Хорошев.

По прибытию бригады скорой помощи, он рекомендует описать медикам все, что удалось узнать о пациенте, чтобы они сообщили подробности в приемном отделении.

«Есть некоторые меры, которые если предпринять в течение 4–6 часов после развития инсульта, можно добиться полной отмены всей симптоматики и проблем. Многие последствия можно отменить», — подчеркнул врач.

Врач-невролог Владимир Мартынов до этого предупреждал, что внезапная слабость или онемение частей тела могут сигнализировать о приближающемся инсульте еще за несколько недель.

Также, по его словам, может двоиться в глазах, внезапно пропадает или ухудшается зрение, появляются затруднения в разговоре. Еще предвестниками могут стать сильная головная боль, головокружение, временная потеря координации и сознания.

Ранее был назван продукт, предотвращающий инсульты и инфаркты.