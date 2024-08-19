Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, как помочь человеку с инсультом

Врач Хорошев: грамотная помощь при инсульте повышает шансы на выздоровление

close
100%
Shutterstock

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» объяснил, как помочь человеку, у которого появились признаки инсульта. В первую очередь, по его словам, пострадавшего необходимо уложить на скамейку или на тротуар, и вызвать неотложную помощь.

Если пациент в сознании, специалист посоветовал дать ему успокоиться и уточнить, есть ли у него с собой препараты, которые он может выпить, чтобы прийти в себя. Возможно, у него не инсульт, а к примеру, диабет и пора принимать инсулин, продолжил Хорошев.

По прибытию бригады скорой помощи, он рекомендует описать медикам все, что удалось узнать о пациенте, чтобы они сообщили подробности в приемном отделении.

«Есть некоторые меры, которые если предпринять в течение 4–6 часов после развития инсульта, можно добиться полной отмены всей симптоматики и проблем. Многие последствия можно отменить», — подчеркнул врач.

Врач-невролог Владимир Мартынов до этого предупреждал, что внезапная слабость или онемение частей тела могут сигнализировать о приближающемся инсульте еще за несколько недель.

Также, по его словам, может двоиться в глазах, внезапно пропадает или ухудшается зрение, появляются затруднения в разговоре. Еще предвестниками могут стать сильная головная боль, головокружение, временная потеря координации и сознания.

Ранее был назван продукт, предотвращающий инсульты и инфаркты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами