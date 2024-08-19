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В Хабаровске задержали членов подросткового ОПГ, запугивающего жителей

СК: в Хабаровске задержали подростков, которые избивали людей и вымогали деньги

В Хабаровске правоохранители ликвидировали группировку, которая запугивала местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ.

Сотрудники полиции при участии регионального УФСБ задержали троих наиболее активных членов банды. В СК уточнили, что все из задержанных по национальности русские.

Подростки и их старшие товарищи несколько месяцев нарушали общественный порядок: нападали на местных жителей, в том числе несовершеннолетних, избивали их, занимались вымогательством. Все преступления злоумышленники снимали на камеру, а видео затем выкладывали в социальных сетях.

В отношении задержанных возбуждены дела по статьям «Хулиганство» и «Вымогательство» УК РФ. Правоохранители провели обыски по месту проживания участников, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Ранее жители Тюмени пожаловались на агрессивных подростков, из-за которых боятся выходить на улицу.

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