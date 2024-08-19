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В Саратовской области на пятилетней девочке во время игры загорелась одежда

В Саратовской области на ребенке загорелась одежда во время игры во дворе дома

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FotograFFF/Shutterstock

В Саратовской области пятилетний ребенок играл во дворе частного дома и случайно поджег на себе одежду, мать девочки пыталась сбить пламя и вызвала скорую помощь. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел во дворе частного дома в селе Усть-Щербедино Романовского района, пятилетняя девочка играла на участке и случайно подожгла на себе одежду.

Мать, заметив произошедшее, сумела самостоятельно сбить пламя и обратиться за экстренной медицинской помощью. Пострадавшего ребенка госпитализировали с сильными ожогами, в течение двух недель медики боролись за жизнь девочки, но не смогли ее спасти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что трехлетний мальчик попал в реанимацию, упав в костер в Ленобласти. Инцидент произошел 17 августа в деревне Пупышево. На даче, где находился трехлетний мальчик, разожгли костер. Ребенок споткнулся о строящуюся дорожку и упал прямо в огонь — его пришлось доставать из пламени. Малолетнего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него ожоги второй и третьей степени лица, груди, живота, рук и бедра. В ночь на 18 августа его транспортировали в детскую городскую больницу. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.

Ранее трое детей получили ранения во время химического опыта в детском лагере.

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