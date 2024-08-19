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Россиянам рассказали, когда можно увидеть пик суперлуния

Пик суперлуния можно будет увидеть 19 августа

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В ночь на 20 августа россияне смогут увидеть суперлуние, в ходе которого Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние. Об этом сообщает «Мойка78».

Данное астрономическое явление началось 18 августа, оно достигнет пика 19 августа, после чего — пойдет на спад.

«19 августа в 21:26 по московскому времени россияне смогут наблюдать суперлуние — положение, при котором Луна полностью освещена Солнцем и находится на расстоянии 90% и менее от своего максимального сближения с Землей. Тем, кто наблюдает за ней с поверхности Земли, Луна в такие моменты кажется на 30% ярче и на 14% ближе, чем в удаленных точках ее орбиты», — говорится в сообщении.

19 августа расстояние между Луной и Землей составит 361 969 километров, при этом максимальное удаление составляет 406 700 километров. В 2024 году жителей России ждут четыре таких явления — 19 августа (Осетровая Луна), 17 сентября (Урожайная Луна), 17 октября (Охотничья Луна) и 15 ноября (Бобровая Луна).

Эксперты до этого говорили, что за суперлунием лучше всего наблюдать за городом, чтобы городские огни не мешали оценить яркость естественного спутника Земли. Также они посоветовали воспользоваться телескопом или биноклем, чтобы разглядеть кратеры Луны.

Ранее появились кадры суперлуния над Россией.

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