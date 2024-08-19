Собака покусала палец на ступне хозяина и тем самым спасла ему ногу, пишет LADBible. Если бы не питомец, мужчина бы не узнал, что у него серьезная проблема с конечностью.

Дэвид Линдси дремал на диване перед телевизором, когда его разбудил крик жены. Мужчина открыл глаза и не понял, что происходит, пока не бросил взгляд вниз. Там он увидел своего бульдога по кличке Харли, который грыз его большой палец на ноге.

«Мой щенок едва не отгрыз мне большой палец ноги! Он прогрыз его до кости и сломал ее», — рассказал Дэвид.

Что удивительно, по словам мужчины, так это то, что он ничего не чувствовал, его нога онемела. Обеспокоенный этим фактом, американец отправился в больницу. Сначала врачи назначили ему курс антибиотиков, чтобы остановить распространение на кость потенциальной инфекции, вызванной укусом собаки.

После этого Дэвиду провели компьютерную томографию, чтобы оценить повреждение пальца, и обнаружили, что у Линдси закупорены две артерии в ноги, из-за чего она и онемела. Американец рисковал потерять ногу, если бы не обратился за помощью к специалистам.

«Над этим можно только посмеяться. Собака оказала мне услугу, покусав мой палец», — поделился эмоциями мужчина.

После того, как Дэвиду оказали необходимую помощь, его отпустили домой.

Ранее жители индийской деревни устроили праздник в честь вернувшейся собаки.