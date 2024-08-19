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В МЧС назвали число эвакуированных жителей Курской области

МЧС: отселено более 121 тысячи жителей Курской области с начала эвакуации

В МЧС России сообщили, что с начала проведения эвакуации в Курской области были отселены более 121 тысячи жителей региона. Заявление опубликовано в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что на текущий момент в 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения, где находятся около трех тысяч человек, в том числе более 1 200 детей. Еще 390 пунктов готовы к размещению более 19 тысяч человек.

Уточняется, что за последние сутки из Курской области уехали более 650 человек, семью автоколоннами в регион было доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи.

Также всего специалисты МЧС обезвредили порядка 130 взрывоопасных предметов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров сообщил о доставке свыше 2,4 тыс. тонн гуманитарных грузов жителям атакованных ВСУ населенных пунктов Курской области с начала введения режима ЧС в регионе.

Ранее МЧС рассказало о фейковых сообщениях об эвакуации в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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