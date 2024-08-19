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Двое россиян выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей

Два жителя Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею по 50 млн рублей

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Depositphotos

Двое жителей России выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Aif.ru со ссылкой на «Национальную лотерею».

Розыгрыш гарантированного суперприза в 100 миллионов рублей состоялся в воскресенье, 18 августа, в честь сотого тиража лотереи. Победителями стали двое жителей Псковской и Тульской областей, они разделили между собой суперприз. Отмечается, что оба купили выигрышные билеты в почтовых отделениях.

12 августа сообщалось, что житель Тюменской области выиграл в лотерею «Столото» десятки миллионов рублей. После вычета налогов победитель получит на руки около 28 млн рублей. На то, чтобы обратиться за выигрышем, у россиянина есть три с половиной года. До этого в компании рассказали о блокировке 3 491 мошенническом ресурсе — аферисты наживались на россиянах, пользуясь прикрытием в виде популярных гослотерей.

Ранее уральский слесарь выиграл в лотерею деньги, которые бы получил за 500 лет работы.

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