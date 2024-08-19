Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила помощников в Курскую область для оказания помощи на месте. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«На связи с Уполномоченным по правам человека в Курской области В.В.Фирсовым. Ситуация по-прежнему непростая», — заявила она.

До этого МЧС РФ сообщило о поставке 2,4 тыс. т гумпомощи в Курскую область.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.