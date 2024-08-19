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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Гусев сообщил об объявлении опасности атаки БПЛА в Воронежской области

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Global Look Press

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, заверив о готовности средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Утром 19 августа министерство обороны России сообщило, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что российская система ПВО сбила беспилотник над регионом. В результате атаки никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ за ночь уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями.

Вечером 18 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по региону.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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