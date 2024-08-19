Трое заключенных блокировали сотрудников колонии под Донецком

В исправительной колонии №12, расположенной в Енакиево (ДНР), трое заключенных блокировали сотрудников учреждения и не давали им работать. К настоящему времени инцидент исчерпан, сообщает РИА Новости.

Со ссылкой на пресс-бюро ФСИН РФ в публикации отмечается, что 19 августа в исправительной колонии №12 трое осужденных «совершили противоправные действия в отношении сотрудников учреждения», заблокировали их перемещение и препятствовали работе.

Противоправная деятельность была пресечена. Никто не пострадал. Учреждение, расположенное недалеко от Донецка, работает в штатном режиме.

17 августа сообщалось, что осужденный за кражу сбежал из колонии-поселения в Ростовской области. По информации ФСИН, мужчина покинул колонию-поселение, чтобы посетить продуктовый магазин, однако к назначенному времени не вернулся. Сбежавший Николай Михайличенко объявлен в розыск.

Ранее власти передумали открывать колонию в центре российской деревни из-за протестов.