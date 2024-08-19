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В Дагестане стали чаще делать подпольные аборты

Женщины в Дербенте делают подпольные аборты из-за закрытия платного кабинета

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Жительницы Дербента стали делать подпольные аборты из-за закрытия платного абортария в больнице, который решили перепрофилировать в кабинет для охраны зрения детей. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказали бывшие врачи закрывшегося мини-абортария в центральной городской больнице (ЦГБ) Дербента.

Они утверждают, что около двух лет судятся с руководством учреждения за право прерывать беременность анонимно и без медицинских показаний. Из-за ограничений пациенткам приходилось действовать незаконно — с помощью таблеток, что приводило к осложнениям. Женщины неоднократно просили открыть кабинет, потому что, по их словам, в частных клиниках в других городах им отказывались проводить аборты, а в отделении акушерства и гинекологии дербентской больницы — только по показаниям.

Главврач ЦГБ Дербента Ислам Мурадов подтвердил Осторожно Media, что врачи делали подпольные аборты, нарушая законодательство.

«Они занимаются криминальными абортами с нарушением сроков (выше пяти недель). Вакуум-аспирация делается только в стационаре, а они хотят делать ее в поликлинике на несертифицированном оборудовании. Оплата идет мимо кассы, никакой медицинской документации и отчетности не ведут», — рассказал он.

По словам главврача, рядом с ЦГБ открыли еще один частный кабинет и перенаправляют пациенток из одного учреждения в другое. Мурадов добавил, что Минздрав республики уже отозвал лицензию на мини-абортарий. В самой больнице, пишет газета, решили, что кабинет важнее перепрофилировать для охраны зрения детей.
 
По данным Росстата, самый низкий уровень абортов фиксируется в республиках Кавказа. Число абортов в Дагестане сокращается. За первое полугодие 2023 года их было почти 2800, в 2024 году — на 268 меньше.

До этого в Совфеде призвали оставить право на аборты в России только за государственными клиниками.

Ранее в Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности.

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