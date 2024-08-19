Психолог объяснила, как избавиться от синдрома самозванца

Чтобы избавиться от синдрома самозванца, важно осознать, что незнание чего-либо не означает, что человек является дилетантом. Об этом в беседе с РИАМО сообщила бизнес-психолог, кандидат наук Екатерина Каталина. Она подчеркнула, что если сотрудник имеет образование, выполняет свою работу и на него можно положиться — это первое свидетельство того, что он не самозванец.

«Человек со здоровой самооценкой постоянно изучает новое и развивается, исходя из собственного интереса, чтобы оптимизировать работу. У человека с синдромом самозванца такие экологичные цели тоже есть, но они дополняются ощущением собственной неполноценности, которое настигает его, если он не «работает над собой», — отметила эксперт.

Она посоветовала меньше внимания уделять своим мыслям и больше делать, чаще знакомиться с новыми людьми и делиться успехами. Если больше допускать в свою жизнь решительности, спустя время станет проще понимать собственную самобытность и уникальность, добавила Каталина.

В 2024 году американские ученые из Университета штата Калифорния во Фресно установили, что женщины чаще сталкиваются с синдромом самозванца по сравнению с мужчинами. Исследование опубликовано в научном журнале Current Research in Behavioral Sciences (CRBS).

Концепция синдрома самозванца была впервые описана в 1978 году. Это чувство характеризуется ощущением незаслуженности своих успехов и достижений.

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