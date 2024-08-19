Обвиняемый в убийстве человека бывший глава района в Бурятии попросился на СВО

Бывший чиновник из Бурятии, которого обвинили в убийстве, попросился на СВО, передает «Ариг Ус».

Как говорится в сообщении, Василий Смолин, занимавший место главы Бичурского района, был задержан в конце прошлого года. Правоохранители заподозрили Смолина в расправе над 51-летним жителем села Малый Куналей. Убийство мужчины произошло днем 4 декабря, его обнаружили с травмами головы, несовместимыми с жизнью.

В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Фигуранта отправили под стражу, но свою вину он так и не признал, а недавно заявил о желании отправиться на фронт. Было ли удовлетворено прошение обвиняемого, пока неизвестно.

Ранее убийца, подорвавший троих человек в 2002 году, ушел на СВО и дезертировал.