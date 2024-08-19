Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемый в убийстве человека бывший глава района в Бурятии попросился на СВО

Чиновник из Бурятии, отправленный в СИЗО за убийство, хочет уйти на СВО

close
100%
Василий Смолин/VK

Бывший чиновник из Бурятии, которого обвинили в убийстве, попросился на СВО, передает «Ариг Ус».

Как говорится в сообщении, Василий Смолин, занимавший место главы Бичурского района, был задержан в конце прошлого года. Правоохранители заподозрили Смолина в расправе над 51-летним жителем села Малый Куналей. Убийство мужчины произошло днем 4 декабря, его обнаружили с травмами головы, несовместимыми с жизнью.

В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Фигуранта отправили под стражу, но свою вину он так и не признал, а недавно заявил о желании отправиться на фронт. Было ли удовлетворено прошение обвиняемого, пока неизвестно.

Ранее убийца, подорвавший троих человек в 2002 году, ушел на СВО и дезертировал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами