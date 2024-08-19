Власти пообещали оказать помощь пострадавшим в ДТП в Литве россиянам

Калининградская область пообещала оказать помощь россиянам, которые пострадали в ДТП с участием автобуса в Литве. Об этом сообщает РИА Новости.

В правительстве Калининградской области отметили, что на данный момент уточняются все детали случившегося. Координация всей необходимой помощи ведется через посольство РФ в Литве.

До этого латвийский портал LSM сообщил, что в аварии с пассажирским автобусом Калининград — Рига, который перевернулся в Литве, пострадали 26 человек, среди которых были российские граждане.

По предварительной информации, за рулем автобуса находился латвиец, который не справился с управлением и врезался в островок безопасности.

Всего в транспортном средстве находились 47 человек. Тех, кто не получил травмы, доставили в Гелгаудишкскую спецшколу и накормили. Сейчас они ожидают автобус, который выехал из Вильнюса, чтобы забрать пассажиров.

Ранее в Башкирии загорелся автобус с туристами.