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Напуганная громом собака убежала за 30 км от дома

UPI: в Ирландии собака испугалась грома и пробежала 30 км от дома

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leitrimanimalwelfarecentre/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Собака из Ирландии так сильно испугалась раскатов грома, что сбежала из дома, пробежав 30 километров, пишет издание UPI.

Владельцы собаки породы колли позвонили местным волонтерам и сообщили, что питомица сбежала, испугавшись грома. Где именно находится животное хозяева не знали, поэтому попросили у активистов помощи в поисках.

К счастью, усилиями волонтеров собака была найдена в тот же день. За это время питомица пробежала 30 километров. После этого животное осмотрели ветеринары, которые не нашли у него каких-либо проблем со здоровьем.

«Благодаря микрочипу собака теперь в безопасности и воссоединилась со своей семьей», — говорится в заявлении.

Ранее лабрадор из Италии преодолел шесть километров по морю, чтобы вернуться домой. Предполагается, что собака проплыла это расстояние за пять часов.

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