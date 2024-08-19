Напуганная громом собака убежала за 30 км от дома

Собака из Ирландии так сильно испугалась раскатов грома, что сбежала из дома, пробежав 30 километров, пишет издание UPI.

Владельцы собаки породы колли позвонили местным волонтерам и сообщили, что питомица сбежала, испугавшись грома. Где именно находится животное хозяева не знали, поэтому попросили у активистов помощи в поисках.

К счастью, усилиями волонтеров собака была найдена в тот же день. За это время питомица пробежала 30 километров. После этого животное осмотрели ветеринары, которые не нашли у него каких-либо проблем со здоровьем.

«Благодаря микрочипу собака теперь в безопасности и воссоединилась со своей семьей», — говорится в заявлении.

Ранее лабрадор из Италии преодолел шесть километров по морю, чтобы вернуться домой. Предполагается, что собака проплыла это расстояние за пять часов.