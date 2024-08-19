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В Сибири военного и его знакомого осудили за кражу iPhone 15

В Иркутске военный и его знакомый отправились в колонию за кражу iPhone 15

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Shutterstock

Иркутский гарнизонный военный суд признал военнослужащего и его знакомого виновными в краже дорогостоящих смартфонов. Об этом сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Следствие установило, что сообщники совершили сразу две кражи. Сначала через известную платформу по продаже бывших в употреблении вещей мужчины договорились с продавцом о покупке iPhone 15. При встрече с продавцом один из осужденных взял у него смартфон, чтобы осмотреть, в это время второй распылил владельцу гаджета в лицо перцовый баллончик, после чего злоумышленники скрылись.

Далее преступники направили в пункт скупки мобильных телефонов, где, действуя по аналогичной схеме, мужчины украли еще пять смартфонов той же фирмы.

Одного из осужденных приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, второго — к четырем годам семи месяцам в колонии особого режима.

Ранее полицейские поймали карманницу, укравшую телефон у девушки в московском магазине.

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