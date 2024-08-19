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Обвиняемую в подготовке нападения на школу 14-летнюю девочку избили в СИЗО

Baza: арестованную за подготовку атаки на школу в Балашихе девочку избили в СИЗО

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Depositphotos

Школьницу Анну из Балашихи, которую подозревают в подготовке нападения на учебное заведение, избили в городском следственном изоляторе. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Следы от ударов на теле восьмиклассницы заметили ее родственники во время одного из свиданий. 14-летняя девочка рассказала, что три ее сокамерницы издевались над ней, потому что она «жизни не знает», избивая, заставляя курить и нарушить правила пребывания в СИЗО. Также девушки портили личные вещи школьницы и рвали ее фотографии.

Вскоре о конфликте в камере узнала администрация изолятора. Двум из трех участниц травли назначили наказание в виде карцера, а третья отделалась выговором. При этом уточняется, что на подростка продолжают давить морально.

В ноябре 2023 года школьницу задержали по подозрению в подготовке нападения на школу №15 в Балашихе. Во время обысков в квартире Анны у нее нашли два ножа — тактический и охотничий, самодельный предмет с фитилем, а также телефон и флешку. На телефоне было много фотографий с американскими старшеклассниками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом, которые устроили стрельбу в школе в апреле 1999 года. Помимо этого, она была подписана на множество тематических групп.

Кроме того, девочка искала в сети предметы для совершения нападения.

Ранее сообщалось об инциденте в Северной Осетии, где подросток открыл стрельбу по полицейским и был ранен.

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