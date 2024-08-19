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В России призвали жестко наказывать хозяев агрессивных собак

Кинолог Уражевский: владельцев агрессивных собак нужно наказывать

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Shutterstock

Хозяев агрессивных собак нужно жестко наказывать, потому что они обязаны проводить дрессировку и обучение животного. Об этом kp.ru рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, комментируя новость о том, что бойцовская собака напала на дошкольницу в Кузбассе.

По его словам, владельцы таких собак должны обеспечить их нахождение в вольерах или на огороженной территории, которую они не смогут покинуть. Кроме того, туда не должны иметь доступ дети и посторонние люди.

«Это – ответственность хозяина, еще раз подчеркну. Любые истории о том, что собака сорвалась с цепи, вырвалась на улицу, должны становиться предметом разбирательства и хозяев нужно жестко наказывать, тогда будет меньше такой безответственности. <...> Я надеюсь, что в этом случае проверят и хозяев, и условия содержания пса и все виновные понесут наказание, чтобы это стало примером для других нерадивых хозяев», — сказал Уражевский.

Трагедия в Кемеровской области произошла в поселке Краснобродский 19 августа, у дома по улице Грибной. Шестилетняя девочка зашла на участок, который охраняла собака на привязи. Животное набросилось на ребенка. Девочку пыталась отбить женщина, оказавшаяся рядом, но у нее ничего не вышло. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее сообщалось, что в Химках третий день ищут похищенную из магазина породистую собаку.

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