Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Июльское тепло и дожди»: жителям Подмосковья рассказали о погоде в конце августа

Синоптик Шувалов: после июльского тепла в Подмосковье и области пройдут дожди

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

На этой неделе жителей Московской области ожидает теплая погода. В течение нескольких дней будут идти дожди, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Сегодня температура воздуха поднялась до июльских значений и достигла +28 градусов. В последующие дни она начнет снижаться, но по-прежнему будет достаточно тепло, пообещал синоптик.

С 20 августа к столице приблизятся фронтальные разделы и похолодание.

«Во-первых, дождь. А во-вторых, температура на пять градусов ниже — 23 градуса. И это все, что мы можем ожидать от этой воздушной массы», — пояснил Шувалов.

Однако такая погода задержится в столичном регионе ненадолго – 21 и 22 августа ожидается возвращение летнего тепла, отметил метеоролог. В эти дни будет сухо, воздух прогреется до +23-25 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы для августа. В пятницу в регионе вновь пройдут дожди, температура воздуха «просядет» до +21-23 градусов. Теплыми будут и выходные – прогнозируется +23-25 градусов без осадков.

Для этого синоптик отмечал, что погода в Московском регионе с умеренной температурой воздуха и периодическими дождями полностью соответствует августовской норме.

Москвичам ранее пообещали теплую погоду в августе и бабье лето в сентябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами