«Июльское тепло и дожди»: жителям Подмосковья рассказали о погоде в конце августа

На этой неделе жителей Московской области ожидает теплая погода. В течение нескольких дней будут идти дожди, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Сегодня температура воздуха поднялась до июльских значений и достигла +28 градусов. В последующие дни она начнет снижаться, но по-прежнему будет достаточно тепло, пообещал синоптик.

С 20 августа к столице приблизятся фронтальные разделы и похолодание.

«Во-первых, дождь. А во-вторых, температура на пять градусов ниже — 23 градуса. И это все, что мы можем ожидать от этой воздушной массы», — пояснил Шувалов.

Однако такая погода задержится в столичном регионе ненадолго – 21 и 22 августа ожидается возвращение летнего тепла, отметил метеоролог. В эти дни будет сухо, воздух прогреется до +23-25 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы для августа. В пятницу в регионе вновь пройдут дожди, температура воздуха «просядет» до +21-23 градусов. Теплыми будут и выходные – прогнозируется +23-25 градусов без осадков.

Для этого синоптик отмечал, что погода в Московском регионе с умеренной температурой воздуха и периодическими дождями полностью соответствует августовской норме.

Москвичам ранее пообещали теплую погоду в августе и бабье лето в сентябре.