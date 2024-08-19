Бизнесмен из Ярославской области впряг подчиненных в колесницу в честь своего дня рождения

Сотрудники предприятия в Ярославской области впряглись в импровизированную колесницу, чтобы покатать управляющего. Фото с 42-летия «Ярославского бройлера» опубликовали на днях в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».

Как видно на снимках с торжества, четверо мужчин, изображавшие древнеегипетских рабов, везли на тележке своего начальника, переодетого в костюм фараона. Праздничное шествие завершали остальные сотрудники предприятия. Они также были одеты в наряды, соответствующие заданной тематике, и маршировали с барабанами в руках.

«У меня всего два вопроса. Те, кто тащит тележку, зачем вы так? Всем остальным — вам не кажется, что в нынешние времена это хлеще голой вечеринки?» — удивляется автор публикации.

Позднее происходящее на фото прокомментировали представители «Ярославского бройлера». В компании заявили, что день предприятия традиционно отмечается в выходной день, и в этом году дата проведения праздника совпала с днем рождения председателя совета директоров Эльмана Азизова.

«Мы стараемся, чтобы наша поздравительная часть была сюрпризом для Эльмана Назифовича, поэтому все месяцы подготовки держим все детали поздравления в секрете. И каждый раз с большим волнением ждем его реакции на наш сюрприз. В этом году мы выбрали тему древнего Египта, за его краски и торжественность. Конечно же, именинник всегда участвует в нашей затее и принимает наши «правила». Мы буквально перегородили ему дорогу на въезде, попросили выйти из машины, надели костюм в тематике праздника и начали поздравительную часть с театральной постановкой», — говорится в сообщении.

По мнению организаторов праздника, такие ролевые игры улучшили людям настроение и помогли укрепить сплоченность коллектива.

Ранее в Воронежской области полицейских заподозрили в использовании рабского труда.