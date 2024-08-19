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Матч на ледовой арене в Красноярске для двоих детей закончился отравлением газом

Mash: в Красноярске двое детей отравились газом во время матча на ледовой арене

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Красноярске двое детей получили отравление угарным газом, занимаясь спортом на ледовой арене. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на ледовой арене «Варягъ». Когда проходивший там хоккейный матч между командами детей закончился, двое из них в возрасте восьми и десяти лет почувствовали недомогание.

Мальчиков доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у них отравление угарным газом. Другие малолетние спортсмены за помощью не обращались.

Следователи начали проверку по факту произошедшего. Отмечается, что машина, которая готовит лед к матчам, работает на газовых баллонах. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Красноярском крае семья отравилась угарным газом от бензогенератора. В дом россиян зашел сосед, который обнаружил мать и троих детей без сознания.

Ранее в Подмосковье у годовалой девочки остановилось сердце, после того как она съела цветок на прогулке.

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