В Польше пассажирский поезд столкнулся с автобусом, есть раненые

Под Варшавой пассажирский поезд столкнулся с автобусом. Об этом написало издание Goniec.

Инцидент случился на улице Марии Домбровской в Коморове на неохраняемом железнодорожном переезде. По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу поезду, который ехал со стороны Гродзиска Мазовецкого в сторону Варшавы.

В результате столкновения автобус получил серьезные повреждения, а четыре пассажира получили травмы. Их доставили в больницу.

Из-за аварии остановили движение поездов в обоих путях, в связи с чем произошли задержки рейсов и изменения в расписании, отметили журналисты.

До этого в Литве перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Калининграда. По предварительной информации, за рулем автобуса находился латвиец, который не справился с управлением и врезался в островок безопасности. В инциденте пострадали 26 человек, среди которых были граждане РФ.

Ранее в Белоруссии произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения.