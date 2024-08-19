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Мужчина напал на девушку-подростка из-за громкого поведения в тверском дворе

В Твери мужчина напал на девушку-подростка из-за громкого поведения во дворе

В Твери мужчина вышел из дома и напал на девушку-подростка, которая громко беседовала с подругой. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 18 августа возле одного из многоквартирных домов на улице Паши Савельевой. Девушки-подростки сидели на лавочке и громко обсуждали какие-то события, нецензурно выражаясь, а также курили.

Жильцам дома в какой-то момент надоело слушать брань. Они сделали несовершеннолетним замечание. После этого между взрослыми и подростками начался словесный конфликт, и из подъезда вышел один из жильцов.

Мужчина подошел к несовершеннолетней и ударил ее ладонью по лицу, а та пнула его ногой. Оппоненты еще некоторое время провели в рукопашной схватке, после чего жилец потребовал, чтобы девушки покинули двор, и вернулся в подъезд.

Ранее в Находке мужчина избил ребенка, который плевался в автобусе.

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