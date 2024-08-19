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Россиянин прижигал ногу знакомого с инвалидностью зажженной сигаретой и пытал его током

В Сыктывкаре задержали мужчину, который издевался над инвалидом и ограбил его

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Depositphotos

В Сыктывкаре мужчина напал на местного жителя с инвалидностью и ограбил его, сообщили в полиции Коми.

Пострадавший 1976 года рождения обратился к полицейским и рассказал, что его 26-летний приятель, с которым они давно не виделись, без предупреждения пришел в гости и стал издеваться над ним. Знакомый требовал пароль для входа в приложение банка и, пользуясь тем, что хозяин находится в беспомощном состоянии после перенесенного инсульта, начал его пытать, когда услышал отказ.

Злоумышленник повредил провод удлинителя и подключил к розетке, а затем стал прикладывать его к телу жертвы. Кроме того, он тушил о ногу потерпевшего зажженную сигарету. Таким образом мучитель все-таки заставил мужчину назвать ему пароль, после чего забрал телефон и покинул жилище.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. В ходе допроса ранее судимый мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигурант находится под арестом.

В начале августа жительница Усть-Лабинска пожаловалась в соцсетях, что несовершеннолетние хулиганы регулярно обижают ее взрослого сына с инвалидностью. Так, недавно они тушили об 21-летнего юношу с особенностями сигареты и украли у него обувь.

Ранее в Рубцовске подростки довели девушку с инвалидностью до приступа эпилепсии.

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