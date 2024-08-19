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Девушке удалили часть мозга после того, как она упала в обморок в тренажерном зале

В США студентка медвуза потеряла часть мозга после обморока в спортзале

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Freepik

Американка борется за свою жизнь после внезапного обморока в спортзале, сообщает WKYT.

Сара Фитцджеральд из Огайо собиралась стать рентгенологом, работала врачом скорой помощи и вела активный образ жизни. В июне 23-летняя девушка занималась в тренажерном зале, когда ощутила внезапное ухудшение самочувствия. Она успела связаться со своей матерью Лией, но к моменту приезда родителей в спортзал уже находилась в бессознательном состоянии.

«Мы понятия не имели, что происходит. Мы не знали, был ли у нее сердечный приступ, инсульт или что-то еще. В машине скорой помощи у нее несколько раз останавливалось дыхание, и ее интубировали, прежде чем доставили в отделение неотложной помощи. Они сделали томографию, а мы все были в приемной. И когда доктор показал нам снимок, стало ясно, что это сильное кровотечение», — рассказала Лия.

Последние несколько недель Сара находится в больнице, где ей диагностировали артериовенозную мальформацию (АВМ). Из-за этой патологии, как предполагают врачи, у девушки случилось обширное кровоизлияние в мозг. За полтора месяца пациентке провели шесть операций и удалили большую часть мозга, что повлияло на ее двигательные навыки.

Сейчас Сара находится в сознании и понимает, что происходит вокруг нее, но не может говорить. С родственниками она общается на примитивном языке жестов, которому мать научила ее еще в детстве. В настоящее время родственники пострадавшей надеются привлечь внимание общественности к ситуации и собрать деньги на покрытие медицинских расходов.

Ранее турист приехал с семьей на отдых в Турцию и оказался частично парализован.

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