На Ямале введут новые меры поддержки участников спецоперации

В Ямало-Ненецком автономном округе отправиться в санаторий для оздоровления вместе с участником специальной военной операции сможет один из членов семьи военнослужащего: супруга или родитель. Об этом на встрече с бойцами СВО в Ноябрьске сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов, которого цитирует пресс-служба правительства ЯНАО.

Встреча губернатора с участниками СВО состоялась в рамках стартовавшего накануне автопробега главы региона «Честный маршрут».

Общаясь с бойцами, глава региона рассказал, что на Ямале усовершенствуют действующие меры поддержки военнослужащих.

Так, он сообщил, что номинал сертификата на оздоровление будет увеличен со 120 до 150 тыс. рублей на человека. Таким образом, в распоряжении семьи военнослужащего будет 300 тыс. рублей.

Кроме того, Дмитрий Артюхов поддержал инициативу расширить действие региональной жилищной меры поддержки: выплату в 500 тыс. рублей теперь можно направить на покупку жилья на вторичном рынке.

Ранее такая возможность была только у жителей поселков, теперь и у бойцов из городов. Также средства сертификата можно направить на оплату ипотеки или использовать в качестве первоначального взноса. Мера действует с 1 января этого года, глава региона анонсировал ее в ходе «Прямой линии» в декабре 2023 года. Поддержкой успели воспользоваться 54 участника СВО.

Помимо этого, глава региона сообщил, что будет увеличен размер компенсации стоимости проезда военнослужащего в отпуск и обратно с 30 до 50 тыс. рублей.

Мера предоставляется два раза в год и очень востребована бойцами, отметил Артюхов.

Отдельное решение губернатор принял для военнослужащих, которые возвращаются на Ямал самолетами в свои отпуска. Размер компенсации стоимости билетов увеличат до 50 тыс. рублей.

«В последнее время билеты многие подорожали. Часто ребята покупают билет в последний момент, потому что все меняется до последнего дня. И важно, чтобы сумма компенсации соответствовала стоимости билета. Поэтому также ее увеличиваем», — сказал Артюхов.

Автопробег губернатора ЯНАО «Честный маршрут» стартовал 18 августа. В течение десяти дней глава региона будет посещать основные объекты городов и поселков региона и проводить встречи с жителями Ямала.