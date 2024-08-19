Россиянин держал на ферме трех рабов

В Саратовской области местного жителя, которого обвиняют в использовании рабского труда, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Пугачевского районного суда Саратовской области.

Мужчину обвиняют в том, что с апреля по август 2024 года, он незаконно удерживал на своей ферме трех человек и заставлял их работать.

По версии следствия, знакомые обвиняемого подыскали ему для ухода за скотиной троих мужчин. Саратовец договорился с ними об условиях работы: те должны были содержать в порядке его животных, за что он обязался выплачивать им ежемесячную зарплату. Однако в последствии выяснилось, что оплачивать труд работников мужчина не собирался. Вместо вознаграждения работники получили угрозы насилием. В отношении одного из удерживаемых потерпевших обвиняемый применил физическое насилие, когда тот попытался покинуть дом.

В начале августа одному из работников удалось сбежать, так о действиях фермера узнали правоохранители.

По вменяемой статье обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

До этого двух бизнесменов обвинили в использовании рабов в Новосибирской области.