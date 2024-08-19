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В Казахстане депутата подозревают в изнасиловании ребенка

ZTB QAZAQSTAN: депутата от правящей партии подозревают в изнасиловании ребенка

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Казахстане задержали 40-летнего экс-главу Аксуского районного филиала партии AMANAT, депутата районного маслихата Серикхана Жакупова. Об этом сообщает Telegram-канал «ZTB QAZAQSTAN».

По данным издания, мужчину подозревают в изнасиловании семилетнего мальчика.

«Экспертиза подтвердила факт насильственных действий сексуализированного характера в отношении пострадавшего несовершеннолетнего ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 августа Жакупов уволился по собственному желанию. В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия и экспертизы.

До этого телеканал NBC сообщал, что в штате Мичиган прохожие спасли двух девочек от похищения, их пытался насильно затолкать в машину неизвестный.

Два инцидента произошли с разницей в час, сначала злоумышленник пытался насильно затолкать в свою машину 15-летнюю школьницу, он был замечен прохожими и скрылся.

Ранее Life со ссылкой на SHOT сообщало, что мужчина надругался над школьницей в московском аквапарке.

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