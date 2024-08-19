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Россиянка связалась с мошенниками и подожгла три торговых центра в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону по подозрению в поджогах трех ТЦ задержали женщину

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Global Look Press

В Ростове-на-Дону женщину задержали по подозрению в поджогах трех торговых центров по указанию мошенников. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел 16 августа — полицейским поступили сообщения о возгораниях в трех торговых центрах города. В результате разбирательства по подозрению в поджогах задержали 33-летнюю женщину.

Сотрудники правоохранительных органов предварительно установили, что фигурантка под видом клиентки заходила в магазины в двух торговых центрах, ставила там коробки с фейерверками, поджигала их и скрывалась с места. По пути в третий ТЦ она купила канистру бензина, а затем разлила его в торговой точке и подожгла, также скрывшись после содеянного.

Людей из всех трех торговых центров эвакуировали, никто не пострадал. Фигурантка рассказала, что с ней связался неизвестный, который убедил ее оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет». Позже мошенник проинструктировал ее устроить поджоги.

Ранее в Вологодской области двое подростков подожгли поезд ради 100 тысяч рублей.

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