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Мужчина собрал уникальную коллекцию из 3615 мобильных телефонов

UPI: испанец собрал коллекцию из 3615 мобильных телефонов и установил рекорд

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Guinness World Records

Испанец собрал уникальную коллекцию из 3615 мобильных телефонов, пишет издание UPI.

Житель Барселоны Венсес Палау Фернандес рассказал, что его любовь к мобильным телефонам началась, когда в 1999 году на Рождество ему подарили серый Nokia 3210. C 2008 года мужчина начал коллекционировать эти устройства и за 16 лет собрал 3615 экземпляров.

«Моя коллекция постоянно увеличивалась. У меня есть все телефоны, которые Nokia выпустила на рынок, более того, есть все прототипы, которые так и не дошли до массового пользования», — хвастается Венес.

Некоторые из самых необычных телефонов в его коллекции — это версии Yoda, Starfighter, Obi-Wan Kenobi, Cyborg и Padawan из коллекции Nokia 3220 Star Wars Episode III.

«Моя нынешняя коллекция — это результат большого упорства и финансовых усилий, если вы коллекционер, вы хорошо поймете, что я имею в виду», — добавил он.

Ранее пожилая супружеская пара заявила в полицию о краже с ее участка коллекции из 25 садовых гномов.

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