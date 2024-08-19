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Лавров усомнился в способности Украины взорвать «Севпотоки» в одиночку

Лавров: украинцы не смогли бы подорвать «Северные потоки» без помощи США

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинцы не смогли бы подорвать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» без помощи США. Его слова передают «Известия» в Telegram-канале.

По словам Лаврова, украинская сторона была каким-то образом причастна к подрыву газопроводов.

«Ясно, что в одиночку они не могли бы это осуществить. Ясно, что для осуществления такого теракта поступила команда с самого верха, как у нас говорят, а самый верх для Запада — это, конечно, Вашингтон», — отметил министр.

Он добавил, что российская сторона видит попытки свалить вину на «группу каких-то выпивших офицеров», которые якобы вместе с выпивавшими с ними бизнесменами то ли кого-то наняли, то ли сами решили научиться заниматься дайвингом. Лавров подчеркнул, что такая версия не является серьезной.

До этого газета WSJ написала, что Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Источники рассказал, что Зеленский позже отменил операцию, когда о ней узнали в ЦРУ, однако Залужный все равно ее осуществил.

14 августа сообщалось, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».

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