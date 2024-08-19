«Угрожали, что не уедем»: неизвестные избили две российские пары на отдыхе

На Сахалине отдых двух семейных пар у реки закончился снятием побоев в медицинском учреждении. Об этом сообщает Telegram-канал «Эхо Сахалина».

Инцидент произошел у реки Бахура в Долинском районе 15 августа. По словам потерпевших, двух супружеских пар с ребенком, все произошло во время их визита на реку. Сахалинцы, подъезжая к месту отдыха, обратили внимание, что дорога перегорожена канатом. Внутри помещения, где находились охранники, как утверждают потерпевшие, было застолье. Отдыхающие спросили у мужчин разрешение проехать к реке и те якобы не отказали.

На обратном пути на сахалинцев внезапно напали четверо мужчин. Как отметили потерпевшие, мужчин били дубинками, женщин «швыряли и толкали».

«Нам угрожали, что мы вообще не уедем оттуда», — поделилась потерпевшая.

По словам женщины, связаться с экстренными службами по поводу случившегося удалось, только когда они добрались до Долинска. Мужчины обратились за помощью медиков. Им диагностировали многочисленные ушибы, у одного из сахалинцев был выбит зуб.

До этого во Владимирской области пьяный мужчина жестоко избил сожительницу, которая не приготовила ужин.