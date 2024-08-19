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Мужчина в одних трусах ворвался в здание мэрии Хабаровска

В Хабаровске мужчина в трусах ворвался в здание мэрии

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В Хабаровске мужчина, на котором из одежды были только трусы, ворвался в здание мэрии и стал кричать. Об этом сообщает Khabara.ru.

Сообщается, что дебоширу на вид около 30 лет. Он прорвался через охрану и стал бегать по этажам с криками. В этот момент большинство сотрудников администрации города прятались в кабинетах.

В результате мужчину поймали. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого россиянин пробрался на чужую дачу, устроил дебош и лег спать в трусах хозяина. Житель Москвы отправился с женой и детьми в Петербург, а после возвращения заметил, что дверь дома открыта, а окно выбито. Поднявшись на второй этаж, он заметил неизвестного мужчину, решившего примерить его нижнее белье.

Ранее россиянин устроил дебош в ломбарде из-за отказа администратора принять его телефон.

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