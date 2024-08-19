Пожар в Стерлитамаке локализовали

Пожар на газопроводе в Стерлитамаке в Башкирии локализовали. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные МЧС.

Минздрав Башкирии сообщал, что трое пострадавших при взрыве попали в реанимацию. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, третьего — крайне тяжелое.

Авария на территории Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) произошла 19 августа в 11:26 (9:26 мск) в районе Уфимского тракта, 4. Очевидцы рассказали, что сначала они слышали звук взрыва, потом повалил дым.

5 августа на территории завода «Авангард» в Стерлитамаке при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате чего трое работников получили сильные термические ожоги.

Ранее следственный комитет возбудил дело из-за взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке.