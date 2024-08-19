ВСУ разрушили третий мост через реку в Курской области

ВСУ ночью ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области, разбито три пролета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

Российская группировка в этом районе полностью обеспечивается понтонными переправами, что позволяет продолжить эвакуацию мирного населения. Людей вывозят из приграничных районов на лодках.

14 августа оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей Глушковского района. 16 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что мост через реку Сейм в Глушковском районе оказался разрушен после удара со стороны ВСУ.

До этого управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что не принимает участия в помощи эвакуированным из Курской области, но в курсе ситуации.

Ранее была названа причина сокрытия плана Киева по рейду на Курскую область.