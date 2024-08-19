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Верховный суд оставил в силе приговор россиянке, поджегшей пункт помощи мобилизованным

ВС отклонил жалобу на приговор россиянке, поджегшей пункт помощи мобилизованным

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд России отказался отменять приговор жительнице Ярославской области Валерии Зотовой, которая отбывает наказание в виде шести лет лишения свободы за покушение на теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Приговор второго Западного окружного военного суда... и апелляционное определение... оставить без изменения, кассационную жалобу защитника… без удовлетворения», — говорится в материалах.

Зотову задержали в феврале 2023 года за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха при помощи коктейля Молотова. Она осуществила попытку совершить теракт через некоторое время после того, как с ней связались неизвестные, которые представлялись сотрудниками Службы безопасности Украины.

Адвокат Зотовой утверждала, что на исход дела повлияли нарушения уголовного и уголовно-процессуального кодексов, и просила отменить приговор. Суд оснований для этого не нашел.

До этого сообщалось, что в Крыму суд заочно вынес приговор мужчине по уголовному делу о государственной измене. Установлено, что в феврале 2022 года подсудимый, пройдя обучение, вступил в специальное подразделение ВСУ, получил военную форму и огнестрельное оружие. С этого периода он участвует в боевых действиях против РФ.

Ранее стало известно, что автомеханика из Воронежа обвинили в госизмене и покушении на теракт.

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