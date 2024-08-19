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Склад с лакокрасочными материалами вспыхнул в Самаре

В Самаре вспыхнул склад лакокрасочных материалов

В Самаре склад с лакокрасочными материалами загорелся на площади в тысячу квадратных метров. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает 63.RU.

По информации издания, инцидент произошел 19 августа на пересечении улиц Грозненской и Нефтяников. Предварительно, склад, на котором хранятся лакокрасочные материалы, загорелся на площади в тысячу квадратных метров. Также поступали сообщения о взрывах.

Отмечается, что сотрудники экстренных служб работают по повышенному рангу вызова. На складе происходит горение кровли, установили прибывшие на место спасатели. В тушении огня участвуют 70 человек и 22 единицы техники.

На кадрах, которые публикует Telegram-канал «Самара ДТП», видно большое количество черного дыма, который поднимается в воздух.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Прочие детали на данный момент не уточняются.

Ранее в Краснодарском крае загорелась заброшенная ферма.

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