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Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места

Чернышенко: вузы РФ объявили дополнительный прием на 5,8 тысячи бюджетных мест

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские университеты в рамках приемной кампании этого года объявили дополнительный прием на 5,8 тыс. бюджетных мест. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По его словам, набор на эти места продлится до 29 августа.

С 4 августа российские университеты начали прием абитуриентов на бюджетные места. Все шесть вузов, которые приняли участие в пилотном проекте по реформированию системы высшего образования в стране, успешно распределили эти места, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В некоторые вузы были зачислены абитуриенты из Казахстана, Узбекистана, Латвии, Чили и Турции по квотам.

Министр отмечал, что в новом учебном году для вузов — участников пилотного проекта выделено 7331 бюджетное место на программы базового высшего образования, на которые поступило более 150 000 заявлений.

Ранее семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира.

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