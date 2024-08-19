На трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода произошел взрыв

Три человека пострадали при взрыве на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкирии. Об этом сообщает городская администрация Стерлитамака в Telegram-канале.

Отмечается, что взрыв произошел 19 августа в 11:26 (9:26 мск) в районе Уфимского тракта, 4.

«По предварительной информации есть 3 пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы города», — говорится в сообщении.

9 августа на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе произошло факельное горение. В сообщении отмечается, что защитная система, обеспечивающая безопасность производственного процесса, сработала на установке по производству полиэтилена. На место ЧП выезжали 16 пожарных на шести единицах техники. К моменту их прибытия факельного горения уже не было, пожарные «организовали пенную подушку».

Пострадавших в результате инцидента не было, предприятие продолжило работать в штатном режиме.

Ранее трое детей получили ранения во время химического опыта в детском лагере в Туле.