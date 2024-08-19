Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фитнес-эксперт предупредил об опасности спортпита

Фитнес-эксперт Каневский: спортпит может быть опасен для здоровья

close
100%
Freepik.com

Неправильное применение спортивного питания может грозить рисками для здоровья. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт, телеведущий Эдуард Каневский.

Так, прежде всего стоит помнить, что протеин, который является самым распространенным видом спортивного питания, не является полноценным заменителем пищи. Его задача заключается в том, чтобы дополнять рацион белками, когда это необходимо. Эксперт советует поймать баланс между применением протеина и обычных продуктов, а также соблюдать норму белка в сутки.

Предтренировочные комплексы, которые популярны у любителей тренажерного зала, кроссфит–атлетов и тех, кто занимается единоборствами, могут не только вызвать скачок настроения, спортивную злость и желание заниматься, но и спровоцировать резкий упадок сил и настроения, предупредил специалист.

«Почему это происходит? Как правило из-за того, что человек настолько быстро привыкает к эффекту от добавки, что заниматься без нее уже не может. Соответственно, возникает интоксикация организма действующими веществами», — отметил Каневский.

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников до этого рассказал «Газете.Ru», что молочный белок, на основе которого производится основная масса спортпита, является недостаточно эффективным для обеспечения роста и восстановления мышц.

Ранее Минпромторг предложил промаркировать спортивное питание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами