Фитнес-эксперт предупредил об опасности спортпита

Неправильное применение спортивного питания может грозить рисками для здоровья. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт, телеведущий Эдуард Каневский.

Так, прежде всего стоит помнить, что протеин, который является самым распространенным видом спортивного питания, не является полноценным заменителем пищи. Его задача заключается в том, чтобы дополнять рацион белками, когда это необходимо. Эксперт советует поймать баланс между применением протеина и обычных продуктов, а также соблюдать норму белка в сутки.

Предтренировочные комплексы, которые популярны у любителей тренажерного зала, кроссфит–атлетов и тех, кто занимается единоборствами, могут не только вызвать скачок настроения, спортивную злость и желание заниматься, но и спровоцировать резкий упадок сил и настроения, предупредил специалист.

«Почему это происходит? Как правило из-за того, что человек настолько быстро привыкает к эффекту от добавки, что заниматься без нее уже не может. Соответственно, возникает интоксикация организма действующими веществами», — отметил Каневский.

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников до этого рассказал «Газете.Ru», что молочный белок, на основе которого производится основная масса спортпита, является недостаточно эффективным для обеспечения роста и восстановления мышц.

Ранее Минпромторг предложил промаркировать спортивное питание.