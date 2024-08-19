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Тренер детской футбольной школы избил свою сестру в подъезде дома в Новосибирске

Житель Новосибирска избил сестру в подъезде и попал на видео

Житель Новосибирска, работавший тренером, избил свою сестру в подъезде. Видео нападения опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Все произошло на первом этаже одного из домов по улице Саввы Кожевникова. Судя по кадрам, мужчина ударил женщину по голове кулаком, а затем пнул ее коленом. После этого окровавленная пострадавшая выбежала на улицу.

Источник сообщал, что, предположительно, конфликт между родственниками произошел из-за жилплощади, на которой они оба прописаны. Также появилась информация о том, что мужчина, поднявший руку на собственную сестру, работает тренером и педагогом-психологом в детской футбольной школе в Кольцово.

«Данный человек к нашему проекту как детский тренер отношения не имеет. В мае месяце он ушел из нашего проекта, после служебной внутренней проверки, где выяснилось, что он ударил ребенка», — уточнил в комментариях представитель спортивной школы.

Жена мужчины оправдала его поведение и заявила, что потерпевшая незадолго до инцидента вела себя неадекватно и разбила бокал о ее голову.

«Я написала заявление на сестру мужа, так как у меня была пробита голова...Большинство соседей собираются собирать подписи, чтобы эта девушка съехала с этой квартиры, потому что она неадекватная. Есть люди, которые могут это подтвердить», — утверждает супруга нападавшего.

В городском УМВД сообщили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее тренер по карате воспитывал ученика палкой и стал фигурантом уголовного дела.

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