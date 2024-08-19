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В Кузбассе бойцовская собака загрызла дошкольницу

В Кузбассе бойцовская собака на привязи загрызла шестилетнюю девочку

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В Кемеровской области встреча собаки бойцовской породы и ребенка закончилась трагедией. Об этом сообщает издание NGS42.

Инцидент произошел в поселке Краснобродский 19 августа, у дома по улице Грибной. Шестилетняя девочка зашла на участок, который охраняла собака на привязи. Животное набросилось на ребенка. Девочку пыталась отбить женщина, оказавшаяся рядом, но у нее ничего не вышло. Спасти пострадавшую не удалось.

В пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ подтвердили факт случившегося и отметили, что возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

До этого в Забайкальском крае стая собак напала на школьника. Инцидент произошел 24 июня у села Преображенка Читинского района. Во время отдыха в спортивном лагере мальчик ушел на неогороженную часть территории, где на него напали бездомные животные. Ребенка обнаружили через два часа после начала поисков с множественными ранами, его госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.

Ранее в Иркутской области возбудили дело после нападения на ребенка бродячих собак.

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