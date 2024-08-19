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Следователи потребовали продлить арест ряду фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

СК требует продлить арест еще нескольким фигурантам дела о нападении на «Крокус»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Следственный комитет потребовал продлить арест еще нескольким фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом говорится на сайте Басманного суда Москвы.

Ходатайство следствия поступило в суд.

До этого обвиняемым по делу ужесточили обвинение. Им добавили статью об участии в террористической организации.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сиденья.

Позже подозреваемых и их пособников задержали и арестовали. Всего под стражей оказались 12 человек.

Генеральная прокуратура Таджикистана заявила, что сотрудничает со Следственным комитетом России в расследовании.

К текущему моменту по делу об атаке на «Крокус Сити Холл» допросили более 1700 потерпевших и 800 свидетелей.

Ранее стало известно о долгах фигурантов по делу о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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