Ветеринар рассказала, какие анализы нужно сдать животным с улицы или из приюта

Домашних животных, которых взяли из приюта или нашли на улице, важно проверить на наличие заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская.

Она уточнила, что нужно сдать клинический и биохимический анализы крови, пройти исследование на инфекционные и паразитологические заболевания, проверить состояние и работу почек, сделать УЗИ брюшной полости. В случае выявления каких-либо патологий, животному могут потребоваться дополнительные обследования, уточнила эксперт. Если питомца нашли на улице, ко всем процедурам добавляется еще и карантин, потому что некоторые заболевания могут не проявляться в течение 10–14 дней. Далее собакам и кошкам нужно пройти вакцинацию.

«Животных с улицы сразу прививать нельзя, потому что вакцина вводится в здоровый организм. Если есть какие-то заболевания, то вакцина может навредить или не сработать», — уточнила Земская.

Она также советует пройти профилактику от паразитов за две недели до вакцинации и посещать ветеринара раз в полгода для осмотра.

Исследование сервиса «Кот Здоров» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что более половины всех обращений к ветеринарам летом по домашним питомцам (52%) касается укусов клещей. С травмами обращается 20%, столько же (20%) запросов приходится на отравления.

Ранее сообщалось, что российские ветеринары спасли кошку, которая разгрызла себе швы и кишечник после операции.